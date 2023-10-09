Доллар подешевел на 4 копейки. Курс валют НБУ
09.10.2023, 09:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 9 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 4 копейки – 36,5827/долл. По отношению к евро национальная валюта потеряла 11 копеек – 38,6533/евро.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
- Международные резервы Украины опустились ниже $40 млрд: НБУ назвал причины
- Fitch перестало оценивать кредитоспособность Беларуси
Читайте также
Последние новости
Комментарии