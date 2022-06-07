Доллар подешевел на 40 копеек. Курсы валют в банках

Во вторник, 7 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 37,3 коп. и составляет 34,04 грн. Курс продажи снизился на 39,5 коп. и составляет 35,24 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31 грн, максимальный – 34,8 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро упал на 41,7 коп. и составил 36,05 грн. Средний курс продаж упал на 41,7 коп. и составляет 37,6 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38,5 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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