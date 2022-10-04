Доллар подешевел на 58 копеек. Курсы валют в банках
04.10.2022, 11:06
Фото: depositphotos.com
Во вторник, 4 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 58 коп. и составляет 40,49 грн. Курс продаж снизился на 56 коп. и составил 41,37 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,6 грн, максимальный – 41 грн. Для продажи минимальный курс – 40,8 грн, максимальный – 42 грн.
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Средний курс покупки евро упал на 54 коп. и составляет 39 грн. Средний курс продаж опустился на 49 коп. и составляет 40,32 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 38 грн, максимальный – 39,5 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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