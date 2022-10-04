Украина близка к получению $1,3 млрд от МВФ. Решение может быть уже в пятницу – Reuters
Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 7 октября, намерен рассмотреть запрос Украины на получение дополнительной помощи в рамках программы экстренного финансирования, сообщило Reuters.
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Собеседники агентства рассказали, что в фонде уже подготовили необходимые документы и считают, что у Украины достаточно финансовых гарантий от глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ к долговой устойчивости и иметь право на получение помощи.
Деньги поступят из новой программы антикризисного финансирования, которую МВФ утвердил 30 сентября.
Это расширение (так называемое антишоковое продовольственное окно) предполагает предоставление дополнительной помощи странам, у которых возник существенный дефицит платежного баланса из-за глобального продовольственного кризиса.
Размер помощи для Украины составит $1,3 млрд.
- 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument, а в апреле МВФ открыл донорский счет для Украины, который могут пополнять другие страны.
- 13 сентября президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина получит от МВФ дополнительные средства в рамках программы RFI.
- 14 сентября директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева анонсировала разработку новой долгосрочной кредитной программы для Украины.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.
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