Украина близка к получению $1,3 млрд от МВФ. Решение может быть уже в пятницу – Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда в пятницу, 7 октября, намерен рассмотреть запрос Украины на получение дополнительной помощи в рамках программы экстренного финансирования, сообщило Reuters.

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Собеседники агентства рассказали, что в фонде уже подготовили необходимые документы и считают, что у Украины достаточно финансовых гарантий от глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ к долговой устойчивости и иметь право на получение помощи.

Деньги поступят из новой программы антикризисного финансирования, которую МВФ утвердил 30 сентября.

Это расширение (так называемое антишоковое продовольственное окно) предполагает предоставление дополнительной помощи странам, у которых возник существенный дефицит платежного баланса из-за глобального продовольственного кризиса.

Размер помощи для Украины составит $1,3 млрд.

Андрій Водяний

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