Доллар подешевел. Наличные курсы

В понедельник, 31 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 3 коп. и составляет 37,01 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. – 37,76 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,45 грн, максимальный – 37,3 грн. Для продажи минимальный курс – 37,55 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро не изменился и составляет 40,92 грн. Средний курс продаж опустился на 5 коп. до 41,95 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,95 грн, максимальный – 41,5 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 42,5 грн.

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