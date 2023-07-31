Долар подешевшав. Готівкові курси

У понеділок, 31 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 3 коп. і становить 37,01 грн. Курс продажу знизився на 7 коп. – 37,76 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,45 грн, максимальний – 37,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,55 грн, максимальний – 38,3 грн.

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Середній курс купівлі євро не змінився і становить 40,92 грн. Середній курс продажу опустився на 5 коп. до 41,95 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39,95 грн, максимальний – 41,5 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, максимальний – 42,5 грн.

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