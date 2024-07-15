Доллар подешевел. Наличные курсы на вторник

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В понедельник, 15 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 8 коп. и составляет 40,68 грн. Курс продаж опустился на 10 коп. до 41,21 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,1 грн, максимальный – 40,81 грн. Для продажи минимальный курс – 41,05 грн, максимальный – 41,4 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 44,2 грн. Курс продажи упал на 5 коп. до 44,96 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 43,4 грн, максимальный – 44,51 грн. Для продажи минимальный курс – 44,84 грн, а максимальный – 45,15 грн.

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