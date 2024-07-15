Долар подешевшав. Готівкові курси на понеділок

Фото: Pexels

У понеділок, 15 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п’ятницею, впав на 8 коп. і складає 40,68 грн. Курс продажу опустився на 10 коп. до 41,21 грн.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,1 грн, максимальний – 40,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,05 грн, максимальний – 41,4 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 1 коп. і становить 44,2 грн. Курс продажу впав на 5 коп. до 44,96 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 43,4 грн, максимальний – 44,51 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,84 грн, а максимальний – 45,15 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.