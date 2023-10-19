Доллар подешевел. Наличные курсы валют

В четверг, 19 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, не изменился и составляет 37,46 грн. Курс продаж упал на 2 коп. до 38,14 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,3 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 37,86 грн, максимальный – 38,5 грн.

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Средний курс покупки евро также остался на прежнем уровне – 39,61 грн. Курс продаж снизился на 4 коп. до 40,69 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 38,5 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 40,15 грн, максимальный – 42 грн.

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