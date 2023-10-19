Долар подешевшав. Готівкові курси валют

У четвер, 19 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, не змінився і складає 37,46 грн. Курс продажу впав на 2 коп. до 38,14 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,3 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,86 грн, максимальний – 38,5 грн.

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Середній курс купівлі євро також залишився на попередньому рівні – 39,61 грн. Курс продажу знизився на 4 коп. до 40,69 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 38,5 грн, максимальний – 40,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,15 грн, максимальний – 42 грн.

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