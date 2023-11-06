Доллар подешевел. Официальный курс валют
06.11.2023, 09:00
Фото: Pixabay
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 6 ноября курс гривни по отношению к доллару вырос на 10 копеек до 36,1705/долл. По отношению к евро национальная валюта потеряла 6 копеек – 38,7278/евро.
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