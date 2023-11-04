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ГУР і Нацгвардії передали 450 млн грн арештованих російських активів

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 13:21
ГУР і Нацгвардії передали 450 млн грн арештованих російських активів - Фото
Нацгвардієць із ПЗРК (Фото: пресслужба НГУ)

Прокуратура передала на користь Головного управління розвідки Міністерства оборони та Національної гвардії арештовані 450 млн грн. Активи належали підприємствам, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти РФ, повідомляє Київська міська прокуратура.

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Компанії, що виготовляли напівфабрикати, працювали у Києві й інших регіонах України.

"Кінцевим бенефіціарним власником указаної компанії є резидент РФ, а тому є значний ризик у рішеннях керівництва вказаного підприємства на шкоду державній безпеці України. Під час слідства, за клопотанням прокуратури банківські рахунки вказаних товариств арештовано, а розміщені на них кошти в розмірі 450 млн грн передано на користь ГУР і Нацгвардії для забезпечення обороноздатності України", – йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабної війни органами Київської міської прокуратури для забезпечення обороноздатності України на користь ГУР і Національної гвардії передано понад 1,5 млрд грн арештованих коштів.

У серпні Подільська окружна прокуратура Києва передала Національній гвардії України автомобільні оливи й мастила, що належали російській компанії та були арештовані в межах кримінального провадження.

Наталія Софієнко
гурнацгвардіяпрокуратураарештовані активи росії

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