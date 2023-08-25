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АРМА відкрило доступ до реєстру заарештованих активів

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 18:24
АРМА відкрило доступ до реєстру заарештованих активів - Фото
Фото: скриншот / reestr.arma.gov.ua

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) офіційно завершило комплекс робіт із відкриття Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Реєстр дозволяє в режимі онлайн відстежити всі дії – від арешту активу до отримання державою доходу.

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Реєстр складається з відкритої частини, доступної кожній зацікавленій особі, та закритої, призначеної для правоохоронців.

База даних містить понад 129 000 записів.

Близько 36 000 записів відносяться саме до активів, переданих в управління АРМА. 829 – стосуються заходів щодо проведення оцінки вартості активів та 1144 записи – конкурсних відборів управителів.

Ще 117 записів належать до договорів управління та містять дані про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету. 500 записів стосуються активів, проданих на торгах, та ще 500 записів — заходів щодо управління грошима.

Відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів та баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, упорядковані за різними категоріями: наприклад, рухоме та нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, кошти та майнові комплекси.

"Роль АРМА полягає в тому, щоб злочинні активи спочатку були розшукані, а після арешту приносили дохід державі. Розуміння обсягу заарештованої власності в нашій країні досі перебувало за щільною завісою від суспільства і було однією з найбільш закритих, висококорупційних сфер", – прокоментувала голова АРМА Олена Дума.

Відкриття реєстру відповідає політиці відкритих даних та практиці європейських офісів з розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO).

Ознайомитись з реєстром заарештованих активів можна тут.

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Роман Бриль
АРМАарештовані активидержреєстрОлена Дума
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