ГУР и Нацгвардии передали 450 млн грн арестованных российских активов

Прокуратура передала в пользу Главного управления разведки Министерства обороны и Национальной гвардии арестованные 450 млн грн. Активы принадлежали предприятиям, конечными бенефициарными собственниками которых являются резиденты РФ, сообщает Киевская городская прокуратура.

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Компании, производившие полуфабрикаты, работали в Киеве и других регионах Украины.

"Конечным бенефициарным владельцем указанной компании является резидент РФ, а потому есть значительный риск в принятии решений руководством указанного предприятия в ущерб государственной безопасности Украины. В ходе следствия, по ходатайству прокуратуры банковские счета указанных обществ арестованы, а размещенные на них средства в размере 450 млн грн передано в пользу ГУР и Нацгвардии для обеспечения обороноспособности Украины", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны органами Киевской городской прокуратуры для обеспечения обороноспособности Украины в пользу ГУР и Национальной гвардии передано более 1,5 млрд грн арестованных средств.

В августе Подольская окружная прокуратура Киева передала Национальной гвардии Украины автомобильные масла и смазки, принадлежавшие российской компании и арестованные в рамках уголовного производства.