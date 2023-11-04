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ГУР и Нацгвардии передали 450 млн грн арестованных российских активов

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2023, 13:21
ГУР и Нацгвардии передали 450 млн грн арестованных российских активов - Фото
Срочник Нацгвардии с ПЗРК (Фото: пресс-служба НГУ)

Прокуратура передала в пользу Главного управления разведки Министерства обороны и Национальной гвардии арестованные 450 млн грн. Активы принадлежали предприятиям, конечными бенефициарными собственниками которых являются резиденты РФ, сообщает Киевская городская прокуратура.

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Компании, производившие полуфабрикаты, работали в Киеве и других регионах Украины.

"Конечным бенефициарным владельцем указанной компании является резидент РФ, а потому есть значительный риск в принятии решений руководством указанного предприятия в ущерб государственной безопасности Украины. В ходе следствия, по ходатайству прокуратуры банковские счета указанных обществ арестованы, а размещенные на них средства в размере 450 млн грн передано в пользу ГУР и Нацгвардии для обеспечения обороноспособности Украины", – говорится в сообщении.

С начала полномасштабной войны органами Киевской городской прокуратуры для обеспечения обороноспособности Украины в пользу ГУР и Национальной гвардии передано более 1,5 млрд грн арестованных средств.

В августе Подольская окружная прокуратура Киева передала Национальной гвардии Украины автомобильные масла и смазки, принадлежавшие российской компании и арестованные в рамках уголовного производства.

Наталия Софиенко
гурнацгвардияактивы РФ

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