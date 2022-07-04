Доллар подорожал, евро подешевел. Наличные курсы

В понедельник, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 5,3 коп. и составляет 34,77 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. и достиг 35,51 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 31,5 грн, максимальный – 35,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

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Средний курс покупки евро упал на 3,5 коп. и составляет 35,98 грн. Средний курс продаж снизился на 8,3 коп. и достиг 37,21 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 32,1 грн, максимальный – 36,7 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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