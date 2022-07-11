Доллар подорожал на 66 копеек. Наличные курсы валют

В понедельник, 11 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 39,7 коп. и составляет 35,29 грн. Курс продаж вырос на 66,5 коп. и составляет 36,48 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 29,26 грн, максимальный – 36,4 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 37,4 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 24,4 коп. и составляет 35,62 грн. Средний курс продаж вырос на 34,5 коп. и составляет 37,11 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 30,92 грн, максимальный – 36,6 грн. Для продажи минимальный курс – 35,45 грн, максимальный – 37,75 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

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Анна Ишутина

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