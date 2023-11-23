Доллар подорожал, а евро подешевел. Наличные курсы

В четверг, 23 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составил 37,17 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. до 37,76 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,5 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,5 грн, максимальный – 38 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 1 коп. и составляет 40,15 грн. Курс продажи упал на 5 коп. до 41,12 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,81 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, а максимальный – 42 грн.

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