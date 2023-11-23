Долар подорожчав, а євро подешевшав. Готівкові курси

У четвер, 23 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, зріс на 3 коп. і склав 37,17 грн. Курс продажу збільшився на 1 коп. до 37,76 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,5 грн, максимальний – 37,5 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,5 грн, максимальний – 38 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 1 коп. і становить 40,15 грн. Курс продажу впав на 5 коп. до 41,12 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,81 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,45 грн, а максимальний – 42 грн.

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