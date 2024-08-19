Доллар подорожал на 11 копеек. Наличные курсы валют

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 19 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 10 коп. и составляет 41,05 грн. Курс продаж увеличился на 11 коп. до 41,54 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,4 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 41,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 22 коп. и составляет 45,07 грн. Курс продаж повысился на 23 коп. до 45,81 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,2 грн, максимальный – 45,4 грн. Для продажи минимальный курс – 45,6 грн, а максимальный – 46,15 грн.

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