Долар подорожчав на 11 копійок. Готівкові курси валют

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У понеділок, 19 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з п'ятницею, зріс на 10 коп. і складає 41,05 грн. Курс продажу збільшився на 11 коп. до 41,54 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,4 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,4 грн, максимальний – 41,65 грн.

Середній курс купівлі євро зріс на 22 коп. і становить 45,07 грн. Курс продажу підвищився на 23 коп. до 45,81 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,2 грн, максимальний – 45,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,6 грн, а максимальний – 46,15 грн.

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