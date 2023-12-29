Доллар подорожал на 49 копеек. Наличные курсы валют

Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

В пятницу, 29 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 31 коп. и составляет 38,03 грн. Курс продаж повысился на 49 коп. до 38,82 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,6 грн, максимальный – 38,3 грн. Для продажи минимальный курс – 38,44 грн, максимальный – 39,39 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 34 коп. и составляет 41,87 грн. Курс продажи поднялся на 47 коп. до 43,05 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,7 грн, максимальный – 42,25 грн. Для продажи минимальный курс – 42,75 грн, а максимальный – 43,8 грн.

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