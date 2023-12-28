Шмигаль звернувся до міжнародних донорів: Ми не можемо чекати березня

У листі Координаційній платформі донорів України Шмигаль заявив, що фінансування необхідне вже у січні

Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив міжнародних донорів терміново зустрітися через винятково високу невизначеність з бюджетом України на початку 2024 року. Про це пише агентство Bloomberg.

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У листі Координаційній платформі донорів України Шмигаль заявив, що фінансування необхідне вже у січні й має бути спрямоване на основні потреби бюджету країни.

Це послання підкріплює заклики України, оскільки фінансова допомога на суму понад $110 млрд затримується через політичну боротьбу у США та Європейському Союзі, зазначає агентство.

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"Для підтримки макроекономічної стабільності дуже важливо, щоб ми отримали достатнє, оперативне та передбачуване зовнішнє фінансування, починаючи із січня 2024 року", – сказав Шмигаль.



Прем'єр вважає, що навряд чи можливо вести якусь дискусію щодо проєктів відновлення та реконструкції, коли Україна бореться за виживання. Донори мають провести зустріч у січні перед запланованою зустріччю наступного місяця, зазначив він.



"Ми не можемо чекати до березня, щоб фінансувати наші соціальні потреби", – заявив Шмигаль.

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Шмигаль закликав донорів розпочати координацію дій щодо спрямування заморожених російських активів на допомогу у відновленні України. Кремлю "доведеться платити за війну та руйнування – і це буде основним джерелом відновлення" найближчими роками, сказав він у листі.



Можливості України щодо самостійного генерування коштів, включно з підвищенням податкових надходжень, девальвацією гривні або використанням центрального банку, обмежені та розглядаються Міністерством фінансів як ризиковані. Але прем'єр заявив, що вони використовуватимуться як тимчасове рішення доти, доки не надійдуть міжнародні кошти.

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"Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб закрити дефіцит фінансування, але ваша своєчасна підтримка потрібна зараз як ніколи", – сказав Шмигаль.

Україна переглянула потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік. За останньою оцінкою Міністерства фінансів, державі потрібно не $41 млрд, як вважалося раніше, а $37,3 млрд. Цю суму верифікували експерти Міжнародного валютного фонду.

Міністерство фінансів запустило "план Б" через затримку з грошима від Європейського Союзу та США. На думку міністра Сергія Марченка, головним ризиком для державних фінансів у 2024 році стане необхідність збільшення видатків на війну.

Євросоюз розгляне фінансову допомогу для України лише 1 лютого, а Конгрес США – орієнтовно у січні. Марченко вважає, що цю затримку можна буде "безболісно" подолати.