Шмыгаль обратился к международным донорам: Мы не можем ждать марта

В письме Координационной платформе доноров Украины Шмыгаль заявил, что финансирование необходимо уже в январе

Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил международных доноров срочно встретиться из-за исключительно высокой неопределенности с бюджетом Украины в начале 2024 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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В письме Координационной платформе доноров Украины Шмыгаль заявил, что финансирование необходимо уже в январе и должно быть направлено на основные нужды бюджета страны.

Это послание подкрепляет призывы Украины, поскольку финансовая помощь на сумму более $110 млрд задерживается из-за политической борьбы в США и Европейском Союзе, отмечает агентство.

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"Для поддержания макроэкономической стабильности крайне важно, чтобы мы получили достаточное, оперативное и предсказуемое внешнее финансирование, начиная с января 2024 года", — сказал Шмыгаль.



Премьер считает, что вряд ли возможно вести какую-либо дискуссию о проектах восстановления и реконструкции, когда Украина борется за выживание. Доноры должны провести встречу в январе перед запланированной встречей в следующем месяце, отметил он.



"Мы не можем ждать до марта, чтобы финансировать наши социальные нужды", – заявил Шмыгаль.

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Шмыгаль призвал доноров начать координацию действий по направлению замороженных российских активов на помощь в восстановлении Украины. Кремлю "придется платить за войну и разрушения — и это будет основным источником восстановления" в ближайшие годы, сказал он в письме.



Возможности Украины по самостоятельному генерированию средств, включая повышение налоговых поступлений, девальвацию гривни или использование центрального банка, ограничены и рассматриваются Министерством финансов как рискованные. Но премьер заявил, что они будут использоваться в качестве временного решения до тех пор, пока не поступят международные средства.

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"Мы приложим все необходимые усилия, чтобы закрыть дефицит финансирования, но ваша своевременная поддержка нужна сейчас как никогда", – сказал Шмыгаль.

Украина пересмотрела потребность во внешнем финансировании на 2024 год. Согласно последней оценке Министерства финансов, государству нужно не $41 млрд, как считалось ранее, а $37,3 млрд. Эту сумму верифицировали эксперты Международного валютного фонда.

Министерство финансов запустило "план Б" из-за задержки с деньгами от Европейского Союза и США. По мнению министра Сергея Марченко, главным риском для государственных финансов в 2024 году станет необходимость увеличения расходов на войну.

Евросоюз рассмотрит финансовую помощь для Украины только 1 февраля, а Конгресс США – ориентировочно в январе. Марченко считает, что эту задержку можно будет "безболезненно" преодолеть.