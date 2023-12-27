FT: Евросоюз возобновит финансовую помощь Украине не позже марта. Есть запасной план
Европейский союз готовит к февральскому саммиту запасной план финансирования Украины на сумму до 20 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Для такого механизма не нужно единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза, а значит, премьер Венгрии Виктор Орбан не сможет его заблокировать, как это может случиться с четырехлетним планом Ukraine Facility на 50 млрд евро.
В некоторых странах, например в Германии и Нидерландах, предоставление гарантий должны согласовать парламенты.
Главным недостатком этой схемы для Украины по сравнению с Ukraine Facility является то, что деньги будут выделяться только в виде ссуд, а не грантов. Однако страны-члены могут предоставлять гранты на двусторонней основе.
Помимо "плана Б" есть еще и "план В" – это продолжение программы макрофинансовой помощи. Она позволила Украине получить 18 млрд евро в 2023 году.
Но самый лучший вариант, считают в Брюсселе, — это все же убедить Орбана и согласовать программу Ukraine Facility с финансированием из общего бюджета ЕС, потому что она рассчитана на четыре года и предусматривает деньги не только на бюджетное финансирование, но и на инвестиции в оборону и миграции.
В любом случае Евросоюз пообещал возобновить финансирование Украины не позже марта.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз утвердят помощь Украине.
- Министр финансов Сергей Марченко тоже уверен в получении западной помощи в 2024 году, но предупредил, что из-за задержки первые два месяца будут непростыми. Он также сказал, что ситуация в 2025 году выглядит более сложной, чем в 2024 году.
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