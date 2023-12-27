FT: Евросоюз возобновит финансовую помощь Украине не позже марта. Есть запасной план

В Евросоюзе уже знают, как будут помогать Украине, если Орбан не откажется от вето на Ukraine Facility

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Европейский союз готовит к февральскому саммиту запасной план финансирования Украины на сумму до 20 млрд евро, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Он заключается в размещении облигаций Европейской комиссией под гарантии государств-членов. Точные условия еще обсуждаются, а окончательная сумма будет установлена в соответствии с потребностями Украины.



Для такого механизма не нужно единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза, а значит, премьер Венгрии Виктор Орбан не сможет его заблокировать, как это может случиться с четырехлетним планом Ukraine Facility на 50 млрд евро.

В некоторых странах, например в Германии и Нидерландах, предоставление гарантий должны согласовать парламенты.

Главным недостатком этой схемы для Украины по сравнению с Ukraine Facility является то, что деньги будут выделяться только в виде ссуд, а не грантов. Однако страны-члены могут предоставлять гранты на двусторонней основе.

Помимо "плана Б" есть еще и "план В" – это продолжение программы макрофинансовой помощи. Она позволила Украине получить 18 млрд евро в 2023 году.

Но самый лучший вариант, считают в Брюсселе, — это все же убедить Орбана и согласовать программу Ukraine Facility с финансированием из общего бюджета ЕС, потому что она рассчитана на четыре года и предусматривает деньги не только на бюджетное финансирование, но и на инвестиции в оборону и миграции.

В любом случае Евросоюз пообещал возобновить финансирование Украины не позже марта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз утвердят помощь Украине.

Министр финансов Сергей Марченко тоже уверен в получении западной помощи в 2024 году, но предупредил, что из-за задержки первые два месяца будут непростыми. Он также сказал, что ситуация в 2025 году выглядит более сложной, чем в 2024 году.

Читайте также: Глава Банка Финляндии указал на свободные деньги для Украины: это стабфонд с 80 млрд евро