FT: Євросоюз відновить фінансову допомогу Україні не пізніше березня. Є запасний план

У Євросоюзі вже знають, як будуть допомагати Україні, якщо Орбан не відмовиться від вето на Ukraine Facility

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Європейський союз готує до лютневого саміту запасний план фінансування України на суму до 20 млрд євро, пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Він полягає в розміщенні облігацій Європейською комісією під гарантії держав-членів. Точні умови ще обговорюються, а остаточну суму буде встановлено відповідно до потреб України.

Для такого механізму не потрібна одноголосна згода всіх 27 країн Євросоюзу, а отже, прем'єр Угорщини Віктор Орбан не зможе його заблокувати, як це може статися з чотирирічним планом Ukraine Facility на 50 млрд євро.

У деяких країнах, наприклад, у Німеччині та Нідерландах, надання гарантій мають погодити парламенти.

Головним недоліком цієї схеми для України в порівнянні з Ukraine Facility є те, що гроші будуть виділятися лише у вигляді позик, а не грантів. Втім, країни-члени можуть надавати гранти на двосторонній основі.

Крім "плану Б", є ще й "план В" – це продовження програми макрофінансової допомоги. Вона дала змогу Україні отримати 18 млрд євро у 2023 році.

Але найкращий варіант, вважають у Брюсселі, – це все-таки переконати Орбана і погодити програму Ukraine Facility з фінансуванням зі спільного бюджету ЄС, бо вона розрахована на чотири роки та передбачає гроші не тільки на бюджетне фінансування, а й на інвестиції в оборону та міграції.

У будь-якому разі Євросоюз пообіцяв відновити фінансування України не пізніше березня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Сполучені Штати Америки і Євросоюз затвердять допомогу Україні.

Міністр фінансів Сергій Марченко теж упевнений в отриманні західної допомоги у 2024 році, але попередив, що через затримку перші два місяці будуть непростими. Він також сказав, що ситуація у 2025 році виглядає складнішою, ніж у 2024-му.

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