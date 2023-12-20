Украина пересмотрела потребность в финансовой помощи: нужно на $4 млрд меньше

Сергей Марченко: Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось снизить с $41 млрд до $37,3 млрд

Фото: Министерство финансов

Украина пересмотрела потребность во внешнем финансировании на 2024 год. По последней оценке Министерства финансов, государству нужно не $41 млрд, как считалось ранее, а $37,3 млрд, сказал министр Сергей Марченко.

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"Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с $41 млрд благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер. Сокращены все капитальные расходы госбюджета. В 2024 году ключевыми задачами являются военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируются исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров", — сказал Марченко во время онлайн-выступления на встрече финансового блока Большой семерки (G7).



Эту сумму верифицировали эксперты Международного валютного фонда.

За 2023 год Министерству финансов Украины удалось привлечь уже более $39 млрд внешнего финансирования. За последние дни года помощь доноров должна составить около $42,3 млрд.

Пока оба основных донора Украины – Евросоюз и США – не утвердили финансовую помощь Украине на 2024 год. Лидеры Евросоюза собираются сделать это 1 февраля, а в американском Конгрессе этот вопрос пока не имеет поддержки.

Однако президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник выразил уверенность, что "партнеры не подведут".

Зеленский добавил, что, кроме США, есть много других стран, которые готовы подставить Украине плечо: Бельгия, Дания, Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Япония.

"Это мощный базис, если у нас будут риски. Мы будем рассчитывать на эти суммы. Это многолетняя помощь на разные цели – кто-то на гуманитарные вещи, кто-то – поддержка экономики, социальные выплаты, но и очень большая сумма – это милитари помощь. Я уверен в наших партнерах", – сказал президент.

МВФ считает, что задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу восстановление экономики Украины.

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