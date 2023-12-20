Украина пересмотрела потребность в финансовой помощи: нужно на $4 млрд меньше
Украина пересмотрела потребность во внешнем финансировании на 2024 год. По последней оценке Министерства финансов, государству нужно не $41 млрд, как считалось ранее, а $37,3 млрд, сказал министр Сергей Марченко.
Эту сумму верифицировали эксперты Международного валютного фонда.
За 2023 год Министерству финансов Украины удалось привлечь уже более $39 млрд внешнего финансирования. За последние дни года помощь доноров должна составить около $42,3 млрд.
Пока оба основных донора Украины – Евросоюз и США – не утвердили финансовую помощь Украине на 2024 год. Лидеры Евросоюза собираются сделать это 1 февраля, а в американском Конгрессе этот вопрос пока не имеет поддержки.
Однако президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник выразил уверенность, что "партнеры не подведут".
Зеленский добавил, что, кроме США, есть много других стран, которые готовы подставить Украине плечо: Бельгия, Дания, Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Япония.
"Это мощный базис, если у нас будут риски. Мы будем рассчитывать на эти суммы. Это многолетняя помощь на разные цели – кто-то на гуманитарные вещи, кто-то – поддержка экономики, социальные выплаты, но и очень большая сумма – это милитари помощь. Я уверен в наших партнерах", – сказал президент.
- МВФ считает, что задержки с предоставлением дополнительного финансирования поставят под угрозу восстановление экономики Украины.
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