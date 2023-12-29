Долар подорожчав на 49 копійок. Готівкові курси валют

Фото: Єлизавета Сергієнко/прес-центр НБУ

У п’ятницю, 29 грудня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, виріс на 31 коп. і складає 38,03 грн. Курс продажу підвищився на 49 коп. до 38,82 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,6 грн, максимальний – 38,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,44 грн, максимальний – 39,39 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 34 коп. і складає 41,87 грн. Курс продажу піднявся на 47 коп. до 43,05 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39,7 грн, максимальний – 42,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,75 грн, а максимальний – 43,8 грн.

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