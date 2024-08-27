Доллар подорожал на 6 коп., евро – на 14. Курсы валют в банках

Курсы доллара и евро в банках выросли

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Во вторник, 27 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж повысился на 5 коп. до 41,61 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 40,5 грн, максимальный – 41,3 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,7 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 14 коп. и составляет 45,76 грн. Курс продаж увеличился на 10 коп. до 46,5 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 44,8 грн, максимальный – 46,05 грн. Для продажи минимальный курс – 46,3 грн, а максимальный – 46,75 грн.

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