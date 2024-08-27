Долар подорожчав на 6 коп., євро – на 14. Курси валют у банках
У вівторок, 27 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 6 коп. і складає 41,13 грн. Курс продажу підвищився на 5 коп. до 41,61 грн.
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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,5 грн, максимальний – 41,3 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,7 грн.
Середній курс купівлі євро зріс на 14 коп. і становить 45,76 грн. Курс продажу збільшився на 10 коп. до 46,5 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,8 грн, максимальний – 46,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,3 грн, а максимальний – 46,75 грн.
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