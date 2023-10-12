Доллар продолжает дешеветь. Курс валют НБУ
12.10.2023, 09:00
Фото: Unsplash
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 12 октября курс гривни по отношению к доллару вырос на 7 копеек – 36,4385 грн/$. По отношению к евро национальная валюта потеряла 3 копейки – 38,6394 грн/евро.
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