Доллар продолжает дешеветь. Наличные курсы

Во вторник, 29 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, снизился на 19 коп. и составляет 37,53 грн. Курс продаж упал на 20 коп. до 38,33 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,99 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 26 коп. и составил 40,65. Курс продаж опустился на 15 коп. до 41,8 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,6 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – также 41,2 грн, максимальный – 43 грн.

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