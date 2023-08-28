Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Продление происходит автоматически для карт, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года.

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В случае истечения срока действия старые карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д.

В Ощадбанке уточняют, что если новая карта уже перевыпущена, необходимо обратиться в отделение банка для ее получения в любое время.

В мае Ощадбанк уже продлевал до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт.

11 июля 2023 года Ощадбанк возобновил физическую идентификацию для выплаты пенсий и соцпомощи.

8 августа Кабмин внес изменения в правила идентификации для выплаты пенсий и соцпомощи Ощадбанком.

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