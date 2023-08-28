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Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 14:58
Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт - Фото
Фото: Ощадбанк/Facebook

Государственный Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.   

Продление происходит автоматически для карт, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года.  

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В случае истечения срока действия старые карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т.д. 

В Ощадбанке уточняют, что если новая карта уже перевыпущена, необходимо обратиться в отделение банка для ее получения в любое время. 

В мае Ощадбанк уже продлевал до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт. 

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Роман Брыль
Ощадбанкплатежные карты
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