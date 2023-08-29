Долар продовжує дешевшати. Готівкові курси

У вівторок, 29 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, знизився на 19 коп. і становить 37,53 грн. Курс продажу впав на 20 коп. до 38,33 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,99 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 26 коп. і становить 40,65. Курс продажу опустився на 15 коп. до 41,8 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39,6 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – також 41,2 грн, максимальний – 43 грн.

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