Доллар продолжает дешеветь. Курсы валют по банкам

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

В пятницу, 8 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 10 коп. и составил 37,97 грн. Курс продаж опустился на 11 коп. до 38,49 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,35 грн, максимальный – 38,15 грн. Для продажи минимальный курс – 38,35 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 1 коп. и составляет 41,36 грн. Курс продаж снизился на 1 коп. до 42,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,75 грн. Для продажи минимальный курс – 42 грн, а максимальный – 42,7 грн.

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