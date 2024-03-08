Долар продовжує дешевшати. Курси валют по банках

Фото: Юлія Березовська/прес-центр НБУ

У п’ятницю, 8 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, впав на 10 коп. і склав 37,97 грн. Курс продажу опустився на 11 коп. до 38,49 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,35 грн, максимальний – 38,15 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,35 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 1 коп. і складає 41,36 грн. Курс продажу знизився на 1 коп. до 42,18 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,5 грн, максимальний – 41,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 42 грн, а максимальний – 42,7 грн.

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