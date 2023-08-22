Доллар растет. Курсы валют в банках

Во вторник, 21 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составил 37,49 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. до 38,28 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,9 грн, максимальный – 37,9 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,6 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 4 коп. и составил 40,99 грн. Курс продаж увеличился на 1 коп. до 42,04 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,05 грн, максимальный – 41,65 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, максимальный – 43 грн.

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