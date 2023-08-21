Треть украинцев в Польше уже три раза успели поменять работу

Около трети трудоустроенных в Польше украинцев (30%) меняли работу более трех раз, один-два раза меняли работу 66% украинцев, остальные меняли работу более пяти раз. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинцев в Польше агентством по трудоустройству Gremi Personal.

Половина тех, кто сменил работу (50%), проживают в Польше от года до трех лет, менее года – 42%, и только 8% проживают и работают в стране более пяти лет.

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В Польшу чаще всего уезжают жители украинских городов с населением до 50 000 — 36%, количество приехавших из городов с населением от 50 000 до 100 000 составляет 29%. От 100 000 до 500 000 – 18%, свыше 500 000 – 17%.

"Часть по-прежнему приезжают на сезонные работы, но их количество значительно уменьшилось за последние полтора года. Становится трендом внимательное, скрупулезное изучение вакансий, которые позволят работать на одном месте длительное время", — комментирует Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

По ее словам, работодатели в Польше все чаще ищут высококвалифицированных работников из Украины. Среди популярных вакансий: директор по продажам, директор по подбору персонала, маркетинговый директор, бизнес-аналитик, инвестиционный аналитик, операционный директор.

Подавляющее число низкоквалифицированных рабочих трудоустраиваются на производстве мясной и рыбной продукции, в пекарнях, в заведениях питания, на складах, на замораживании овощей и фруктов, на производствах компонентов электронной техники, изготовлении строительных материалов и т.д.

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