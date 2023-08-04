Украинцы начали жаловаться на прекращение детских выплат в Польше: есть объяснение ZUS

У украинских беженцев в Польше начали возникать проблемы с получением пособия по уходу за ребенком от местного Управления социального страхования (ZUS) после временного выезда из страны. Это связано с тем, что украинцы не выполняют необходимые формальности на границе, пишет PAP со ссылкой на представителя ZUS Павела Жебровского.

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Бюро польского омбудсмена получает многочисленные жалобы граждан Украины, которым приостановили социальные выплаты на основании потери статуса "УКР". Это правовой статус иностранца, прежде всего гражданина Украины, который означает получение им временной защиты в Польше.

В ZUS объяснили, что это связано с выездом людей за пределы Польши – как только человек пересекает границу, социальная помощь по уходу за ребенком сразу же прекращается.

"Остановка выплаты средств в этом случае временная и не влечет потери права на пособие по уходу за ребенком. Если лицо возвращается в Польшу в течение 30 дней и дата этого возврата фиксируется в реестре, который ведет Пограничная служба, человек не теряет законности своего пребывания в Польше, а выплата пособия по уходу за ребенком возобновляется с компенсацией", – сказал представитель ZUS.

Но для этого человек должен при пересечении границы предъявить пограничникам документ Дия пл (Diia.pl) на смартфоне, даже если выезжал из Польши на один день.

Если не уведомить пограничников о получении временной защиты в Польше, они не обновят данные в своем реестре, и тогда право на льготы теряется через 30 дней с даты выезда.

Украинцы, не выполнившие эти формальности, могут восстановить законность своего пребывания, отправив электронное письмо в адрес пограничного пункта пропуска, который оформлял въезд и сообщит об этом ZUS. После получения такой информации и обновления данных в реестре пограничников ZUS возобновит выплату пособий вместе с компенсацией за период, на который была восстановлена законность пребывания.

Если человек вернулся в Польшу, например через Словакию, нужно идти в совет гмины и подать заявление о переприсвоении статуса "УКР". В заявлении следует указать точную дату въезда на территорию Польши, на основании которой Пограничная служба обновит данные в своем реестре. Для ZUS это будет основанием для возобновления выплаты пособия по уходу за ребенком.

В начале июля Кильский институт мировой экономики подсчитал расходы европейских стран на беженцев из Украины. Польша – в лидерах рядом с Германией.

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