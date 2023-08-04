Українці почали скаржитися на припинення дитячих виплат у Польщі: є пояснення ZUS

В українських біженців у Польщі почали виникати проблеми з отриманням допомоги по догляду за дитиною від місцевого Закладу соціального страхування (ZUS) після тимчасового виїзду з країни. Це пов'язано із тим, що українці не виконують необхідні формальності на кордоні, пише PAP з посиланням на речника ZUS Павела Жебровського.

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Бюро польського омбудсмена отримує численні скарги від громадян України, яким призупинили соціальні виплати на підставі втрати статусу "УКР". Це правовий статус іноземця, насамперед громадянина України, що означає отримання ним тимчасового захисту в Польщі.

У ZUS пояснили, що це пов'язано із виїздом людей за межі Польщі – щойно людина перетинає кордон, соціальна допомога по догляду за дитиною одразу припиняється.

"Зупинення виплати коштів у цьому випадку є тимчасовим і не тягне за собою втрати права на допомогу по догляду за дитиною. Якщо особа повертається до Польщі протягом 30 днів і дата цього повернення фіксується в реєстрі, який веде Прикордонна служба, вона не втрачає законності свого перебування в Польщі, а виплата допомоги по догляду за дитиною відновлюється з компенсацією", – сказав речник ZUS.

Але для цього людина повинна під час перетину кордону пред'явити прикордонникам документ Дія пл (Diia.pl) на смартфоні, навіть якщо виїжджала з Польщі на один день.

Якщо не повідомити прикордонникам про отримання тимчасового захисту в Польщі, вони не оновлять дані у своєму реєстрі, і тоді право на пільги втрачається через 30 днів з дати виїзду.

Українці, які не виконали ці формальності, можуть відновити законність свого перебування, надіславши електронного листа на адресу прикордонної застави, яка оформлювала в'їзд, і повідомити про це ZUS. Після отримання такої інформації та оновлення даних у реєстрі прикордонників ZUS відновить виплату допомоги разом із компенсацією за період, на який було відновлено законність перебування.

Якщо людина повернулася в Польщу, наприклад, через Словаччину, треба йти до ради гміни й подати заяву про переприсвоєння статусу "УКР". У заяві потрібно вказати точну дату в'їзду на територію Польщі, на підставі якої Прикордонна служба оновить дані у своєму реєстрі. Для ZUS це буде підставою для відновлення виплати допомоги по догляду за дитиною.

На початку липня Кільський інститут світової економіки підрахував витрати європейських країн на біженців з України. Польща – у лідерах поруч з Німеччиною.

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