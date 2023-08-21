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Третина українців у Польщі вже тричі встигли поміняти роботу

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 18:12
Третина українців у Польщі вже тричі встигли поміняти роботу - Фото
Фото: depositphotos.com

Близько третини працевлаштованих у Польщі українців (30%) змінювали роботу понад три рази, один-два рази змінювали роботу 66% українців, решта змінювали роботу більше як п'ять разів. Про це свідчать результати опитування українців у Польщі агенцією з працевлаштування Gremi Personal.

Половина тих, хто змінив роботу (50%), проживають у Польщі від року до трьох років, менш як рік – 42%, і лише 8% проживають й працюють у країні понад п'ять років.

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У Польщу найчастіше їдуть жителі українських міст із населенням до 50 000 — 36%, кількість тих, хто приїхав із міст із населенням від 50 000 до 100 000, становить 29%. Від 100 000 до 500 000 – 18%, понад 500 000 – 17%.

"Частина, як і раніше, приїжджають на сезонні роботи, але їхня кількість значно зменшилася за останні півтора року. Стає трендом уважне, скрупульозне вивчення вакансій, які дозволять працювати на одному місці тривалий час", – коментує Анна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi Personal.

За її словами, роботодавці у Польщі все частіше шукають висококваліфікованих працівників з України. Серед популярних вакансій: директор з продажу, директор з підбору персоналу, маркетинговий директор, бізнес-аналітик, інвестиційний аналітик, операційний директор.

Переважна кількість низькокваліфікованих робітників працевлаштовуються на виробництві м'ясної та рибної продукції, у пекарнях, у закладах харчування, на складах, на заморожуванні овочів та фруктів, на виробництвах компонентів електронної техніки, виготовленні будівельних матеріалів тощо.

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Роман Бриль
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