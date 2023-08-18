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Украина начала выплачивать пенсии за границей в иностранной валюте: как получить

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 16:15
Украина начала выплачивать пенсии за границей в иностранной валюте: как получить - Фото
Злотый (Фото - Depositphotos)

Укрпошта начала пересылать пенсии и другие социальные выплаты гражданам Украины, вынужденно оказавшимся за границей из-за полномасштабной военной агрессии России. Компания рассказала, как воспользоваться услугой.

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Сейчас проект охватывает пенсионеров, вынужденно находящихся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны, отмечается на сайте Укрпошты. Выплата производится в национальной валюте страны пребывания (в Польше – в злотых).

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Для получения денег за границей требуется:

1. Подать заявление о выплате начисленной пенсии и социальной помощи. Есть два возможных варианта:

онлайн, указав все необходимые данные;
→ заполнить в бумажном виде, предварительно загрузив по ссылке, вложить в конверт с примечанием "пенсия переводом" и отправить по адресу: АО "Укрпошта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина (JSC Ukrposhta, str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

2. Забрать международный почтовый перевод по адресу временного пребывания за пределами Украины, предъявив документ, удостоверяющий личность.

"Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за месяцем, в котором было отправлено заявление", – подчеркнула Укрпошта.

Национальный банк с 12 августа разрешил перевод за границу средств для выплаты пенсий гражданам Украины. Она будет производиться в период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, но не более двух лет со дня начала экспериментального проекта.

Украинцы за границей будут получать пенсии и соцвыплаты почтовыми переводами.

В июне прошлого года НБУ также разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий украинцам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами.

Вера Касиян
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