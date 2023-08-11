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Кабмин разрешил Укрпоште высылать пенсии и соцвыплаты украинцам за границей

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 15:20
Кабмин разрешил Укрпоште высылать пенсии и соцвыплаты украинцам за границей - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров, в качестве эксперимента, разрешил Укрпоште пересылать пенсии и другие социальные выплаты украинцам, которые вынуждено покинули Украину из-за полномасштабной военной агрессии России. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. 

Это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий, объясняют в Национальном банке.  

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Выплата пенсий будет осуществляться в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, но не более двух лет со дня начала экспериментального проекта. 

Украинцы за границей будут получать пенсии и соцвыплаты почтовыми переводами. 

Участие в эксперименте — добровольное. 

Чтобы получать выплаты, украинцам необходимо подать соответствующее заявление.  

В июне прошлого года НБУ также разрешил переводить средства за границу для выплат пенсий украинцам в рамках международных договоров, заключенных Украиной с иностранными государствами. 

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Роман Брыль
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