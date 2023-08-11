Кабмін дозволив Укрпошті надсилати пенсії та соцвиплати українцям за кордоном
Кабінет міністрів, як експеримент, дозволив Укрпошті пересилати пенсії та інші соціальні виплати українцям, які вимушено залишили Україну через повномасштабну воєнну агресію Росії. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
Це дозволить підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, які вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій та грошової допомоги, пояснюють у Національному банку.
Виплата пенсій проходитиме у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не довше двох років з дня початку експериментального проєкту.
Українці за кордоном отримуватимуть пенсії та соцвиплати поштовими переказами.
Участь в експерименті – добровільна.
Щоб отримувати виплати, українцям необхідно подати відповідну заяву.
Торік у червні НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій українцям у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами.
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