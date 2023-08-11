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Кабмін дозволив Укрпошті надсилати пенсії та соцвиплати українцям за кордоном

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 15:20
Кабмін дозволив Укрпошті надсилати пенсії та соцвиплати українцям за кордоном - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів, як експеримент, дозволив Укрпошті пересилати пенсії та інші соціальні виплати українцям, які вимушено залишили Україну через повномасштабну воєнну агресію Росії. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Це дозволить підтримати соціальні ініціативи щодо захисту пенсіонерів, які вимушено перебувають за межами України, та забезпечити виплати гарантованих їм державою пенсій та грошової допомоги, пояснюють у Національному банку.

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Виплата пенсій проходитиме у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не довше двох років з дня початку експериментального проєкту.

Українці за кордоном отримуватимуть пенсії та соцвиплати поштовими переказами.

Участь в експерименті – добровільна.

Щоб отримувати виплати, українцям необхідно подати відповідну заяву.

Торік у червні НБУ також дозволив переказувати кошти за кордон для виплат пенсій українцям у межах міжнародних договорів, укладених Україною з іноземними державами.

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Роман Бриль
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