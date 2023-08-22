Долар росте. Курси валют у банках

У вівторок, 21 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, зріс на 4 коп. і склав 37,49 грн. Курс продажу піднявся на 2 коп. до 38,28 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,9 грн, максимальний – 37,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,6 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 4 коп. і становить 40,99 грн. Курс продажу збільшився на 1 коп. до 42,04 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,05 грн, максимальний – 41,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, максимальний – 43 грн.

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