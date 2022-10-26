Доллар сбросил еще 33 копейки. Курсы валют в банках

В среду, 26 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 33 коп. и составляет 39,42 грн. Курс продаж снизился на 28 коп. и достиг 40,21 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,4 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,6 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 38,27 грн. Средний курс продаж не изменился – 39,34 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 37,6 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 38,8 грн, максимальный – 40 грн.

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Анна Ішутіна

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