Доллар сбросил еще 33 копейки. Курсы валют в банках
26.10.2022, 11:00
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ
В среду, 26 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 33 коп. и составляет 39,42 грн. Курс продаж снизился на 28 коп. и достиг 40,21 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,4 грн, максимальный – 40 грн. Для продажи минимальный курс – 39,8 грн, максимальный – 40,6 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 38,27 грн. Средний курс продаж не изменился – 39,34 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 37,6 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 38,8 грн, максимальный – 40 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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