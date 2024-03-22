Доллар снова дешевеет. Курсы валют в банках

Курс доллара упал на 18 копеек, курс евро – на 24

Фото: Pexels

В пятницу, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 17 коп. и составил 38,65 грн. Курс продаж опустился на 18 коп. — до 39,15 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,1 грн, максимальный – 38,8 грн. Для продажи минимальный курс – 39,03 грн, максимальный – 39,3 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 24 коп. и составляет 41,98 грн. Курс продажи снизился также на 24 коп. — до 42,77 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 41,15 грн, максимальный – 42,35 грн. Для продажи минимальный курс – 42,6 грн, а максимальный – 43 грн.

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