Долар знову дешевшає. Курси валют у банках

Курс долара впав на 18 копійок, курс євро – на 24

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У п’ятницю, 22 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з четвергом, впав на 17 коп. і склав 38,65 грн. Курс продажу опустився на 18 коп. — до 39,15 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38,1 грн, максимальний – 38,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,03 грн, максимальний – 39,3 грн.

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Середній курс купівлі євро знизився на 24 коп. і складає 41,98 грн. Курс продажу зменшився також на 24 коп. — до 42,77 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 41,15 грн, максимальний – 42,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,6 грн, а максимальний – 43 грн.

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