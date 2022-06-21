Доллар снова дешевеет. Наличные курсы валют

Во вторник, 21 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 13 коп. и составляет 34,64 грн. Курс продажи снизился на 11,4 коп. и составляет 35,49 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 31,5 грн, максимальный – 35,3 грн. Для продажи минимальный курс – 33 грн, максимальный – 36 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,7 коп. и составил 36,18 грн. Средний курс продаж упал также на 12,7 коп. и составляет 37,42 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 32,1 грн, максимальный – 36,9 грн. Для продажи минимальный курс – 36 грн, максимальный – 38 грн.

Какие курсы предлагают банки, можно просмотреть на нашем сайте здесь.

Читайте также: Крупнейшие криптовалюты обесцениваются и стоят над бездной. Чего ожидать

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.