Доллар снова дешевеет. Официальный курс валют
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 марта курс гривни по отношению к доллару вырос на 18 коп. и составил 38,0836 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала 10 коп. до 41,4883 грн/евро.
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