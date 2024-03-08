Доллар снова дешевеет. Официальный курс валют
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Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 8 марта курс гривни по отношению к доллару вырос на 18 коп. и составил 38,0836 грн/доллар. По отношению к евро национальная валюта подорожала 10 коп. до 41,4883 грн/евро.

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