Доллар снова дорожает: Какой курс НБУ зафиксировал на 30 октября
Официальный курс доллара
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 30 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 5 коп. и составляет 41,3798 за 1 доллар.
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Какой курс евро установил Нацбанк
По отношению к евро национальная валюта подорожала на 9 коп. и составляет 44,6074 за 1 евро.
Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 29 октября, составил 41,17 грн, курс продажи – 41,67 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,53 грн, для продажи – 45,24 грн.
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