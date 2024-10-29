Доллар снова дорожает: Какой курс НБУ зафиксировал на 30 октября

Фото: Pixabay

Официальный курс доллара

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 30 октября, курс гривни по отношению к доллару упал на 5 коп. и составляет 41,3798 за 1 доллар.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Какой курс евро установил Нацбанк

По отношению к евро национальная валюта подорожала на 9 коп. и составляет 44,6074 за 1 евро.

Напомним, наличный курс покупки доллара сегодня, 29 октября, составил 41,17 грн, курс продажи – 41,67 грн. Наличный курс евро для покупки составил 44,53 грн, для продажи – 45,24 грн.